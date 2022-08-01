Чубайс-старший: "Анатолий написал, что его состояние улучшается"

Старший брат бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса, которого на днях госпитализировали в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре, Игорь сообщил, что его родственник пошёл на поправку.

"Анатолий написал, что его состояние улучшается. Парень он крепкий. Так что, скоро он поднимется и все будет нормально. Каких-то хронических болезней у него нет", — приводит его слова Телеканал "360".

Чубайс-старший отметил, что на проблемы со здоровьем, по мнению родственников, могла повлиять прививка против коронавирусной инфекции.