Старший брат бывшего главы Роснано Анатолия Чубайса, которого на днях госпитализировали в одну из европейских клиник с диагнозом синдром Гийена-Барре, Игорь сообщил, что его родственник пошёл на поправку.
"Анатолий написал, что его состояние улучшается. Парень он крепкий. Так что, скоро он поднимется и все будет нормально. Каких-то хронических болезней у него нет", — приводит его слова Телеканал "360".
Чубайс-старший отметил, что на проблемы со здоровьем, по мнению родственников, могла повлиять прививка против коронавирусной инфекции.
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