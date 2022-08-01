Вчера появились сообщения о госпитализации в одну из европейских клиник Анатолия Чубайса. Ему поставлен диагноз — синдром Гийена-Барре. Что это за болезнь, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Доктор объяснил, что при этом заболевании внезапно поражаются несколько периферических нервов, что ведёт от первоначальной слабости в ногах к параличу: человек не может ходить, двигать руками, управлять глазными и прочими мышцами.
Самое опасное, по его словам, то, что при синдроме Гийена-Барре часто отказывают мышцы, при помощи которых человек дышит, и может развиваться дыхательный паралич.
Длится заболевание от двух до нескольких недель и требует интенсивного госпитального лечения, добавил специалист.
Он также заметил, что чаще всего синдром, который диагностирован у Чубайса, возникает после бактериальной или вирусной инфекции, однако триггером может служить и множество вирусов — от гриппа до коронавируса.
Чем человек старше, тем тяжелее всё протекает. Смертность составляет 3-7%, а последствия паралича остаются на долгое время у почти половины пациентов, заключил доктор Мясников.
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