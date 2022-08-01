Китай публично унизил США, заставив Ненси Пелоси отказаться от посещения Тайваня. Вашингтон пытается сменить повестку с помощью новой войны на Балканах.
Сербия уже долгое время является костью в горле у Белого дома. Президент страны Александр Вучич отказался поддерживать антироссийские санкции, в очередной раз доказав отсутствие единого мнения по поводу украинского конфликта в Евросоюзе.
Новая война на Балканском полуострове поможет Соединённым Штатам сместить с первых полос газет обсуждение позорного отказа высокопоставленного американского чиновника от визита на Тайвань после угроз из Пекина.
"США получили унизительную выволочку от Китая и решили отыграться на Сербии, чтобы о тайваньском позоре поскорее забыли", — прокомментировал ситуацию член Совета Федерации РФ Андрей Клишас.
Отказ занимать антироссийскую позицию сделал Белград изгоем в ЕС, что позволит Североатлантическому альянсу закончить преступление, начатое 23 года назад, добавил сенатор.
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Несмотря на заявления западных политиков об "упадке российских сил" на Украине, Москва способна преподнести альянсу "неприятный сюрприз", заявили иностранные аналитики.