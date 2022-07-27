Трамп: США рискуют стать Советским Союзом

Бывший руководитель США Дональд Трамп сообщил, что его страна может превратиться в Советский Союз, Венесуэлу или Кубу.

Как подчеркнул экс-президент, в Штатах необходимо решить следующие проблемы:

рост преступности,

поток мигрантов,

бюрократия,

взрывной рост инфляции.

Также Трамп обвинил американских чиновников в коррупции и попытках исключить его из политики. Вместе с этим он объяснил своё решение продолжить работать.

"Если я откажусь от этого, наша нация будет обречена на то, чтобы стать ещё одной Венесуэлой или СССР. Мы движемся в этом направлении", — заявил Трамп в ходе выступления в Вашингтоне.

Ранее аналитики Morning Consult сообщили, что деятельность нынешнего главы США не поддерживают в 46 штатах. Самый низкий рейтинг у американского лидера зафиксировали в таких регионах, как:

Аризона,

Джорджия,

Мичиган,

Пенсильвания,

Висконсин.