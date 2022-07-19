Работу Джо Байдена не одобряют в 46 штатах

Американское аналитическое агентство Morning Consult выпустило исследование, по результатам которого работу Джо Байдена не одобряют в 46 штатах.

Самый низкий рейтинг у президента в Аризоне, Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, — здесь главу государства поддерживают два из пяти избирателей. Самой большой потерей для Байдена является то, что он начинает терять поддержку собственного электората: всего 77% демократов одобряют его деятельность, судя по данным агентства за 28-30 июня. Трамп среди республиканцев набирал 85% за аналогичный период четырехлетней давности.

Издание сообщает, что электорат Байдена стал еще больше "смещаться влево": большинство избирателей считают что Байден и его команда придерживаются "более либеральных взглядов, чем они сами".

Восьмого ноября состоятся выборы в Палату представителей США. С большой долей вероятности политики от Демократической партии будут испытывать огромные трудности с получением мест в палате, хотя издание пишет, что отношение партии Трампа к абортам и страх многих избирателей перед республиканцами могут удержать отток электората Джо Байдена.