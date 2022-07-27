The Washington Post: Трамп стал фигурантом уголовного дела о штурме Конгресса

Министерство юстиции США решило изучить телефонные разговоры экс-президента Дональда Трампа и его главных помощников перед штурмом Конгресса в январе 2021 года.

В начале июля СМИ сообщили, что Трамп уже в ближайшие месяцы может объявить об участии в выборах президента США. Сейчас стало известно, что американский Минюст рассматривает его в качестве фигуранта уголовного дела.

Как пишет издание The Washington Post, прокуроры приступили к допросу свидетелей и прослушиванию записей телефонных разговоров бывшего главы Белого дома. По мнению следователей, в конце 2020 года Трамп оказывал давление на избирательную комиссию с целью отменить выборы.

Доказательством серьезности намерений Минюста США является тот факт, что правоохранителям удалось получить записи переговоров всех ключевых должностных лиц и помощников в администрации Трампа, в том числе его бывшего руководителя аппарата Марка Медоуза.

6 января 2021 года сторонники Республиканской партии смели полицейские кордоны перед Конгрессом США и ворвались в здание. Таким образом они пытались сорвать утверждение итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов в президента, на которых победил Джо Байден.