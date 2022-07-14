WSJ: сделка по "зерновому вопросу" включает разминирование и прекращение огня

Сделка России, Украины и Турции по "зерновому вопросу" предполагает частичное разминирование и прекращение огня. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По информации издания, в соглашении сказано, что зерно можно вывозить из трёх портов Украины конвоями в сопровождении украинских судов, если на этих территориях будут остановлены боевые действия. Кроме того, WSJ подчёркивает: планы по экспорту получится реализовать лишь при условии "некоторого разминирования".

"ВВС Турции будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты", — сказано в материале.

Как пояснил источник газеты, перед реализацией всех планов необходимо проработать технические подробности соглашения, после этого ожидается, что стороны подпишут необходимые документы.

Ранее российский лидер Владимир Путин сообщил, что РФ не препятствует вывозу зерна с Украины. Если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить без всяких проблем, указал президент.