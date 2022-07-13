WSJ: вмешательство Запада стало секретным оружием Путина — РФ "потрепала" ЕС

Вмешательство Запада в политическую ситуацию стран, в том числе и в конфликт на Украине, позволил России и президенту страны Владимиру Путину сыграть на проблемах западного общества, заявил американский аналитик Уолтер Рассел Мид.

По словам Мида, именно позиция Запада дала Москве "секретное оружие" — экономический спад, который изрядно может "потрепать" положение стран ЕС.

"Путин пытается сыграть на проблемах западного общества, что в конечном итоге должно поставить американский мировой порядок на колени. Ставка на западный декаданс уже более десяти лет с лихвой окупается", — написал аналитик для The Wall Street Journal. — Путин добился наибольшего успеха в сферах экономики и политики, где Запад считал свою власть наиболее сильной".

По мнению автора публикации, западные лидеры всё больше разочаровываются в стратегии "единства" в отношении России. Государства выбирают нейтралитет и возможность экономических связей, а не "ценности", которые навязывает ЕС.