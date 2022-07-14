Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов подал документы на получение российского паспорта.
В интервью ТАСС он отметил, что жители региона активно оформляют гражданство РФ.
"Если говорить лично обо мне, я также подал заявление и сам жду получения российского гражданства", — сказал Стремоусов.
11 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства РФ для людей, которые постоянно проживают на Украине, в Луганской или Донецкой Народных Республиках.
Ранее замглавы ВГА Херсонской области сообщил, что регион приступил к подготовке референдума, на котором будет решён вопрос о вхождении в состав РФ. По его словам, большая часть жителей области проголосует за присоединение к России. Как пояснил Стремоусов, референдум планируется организовать уже этой осенью.
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