Замглавы ВГА Херсонской области Стремоусов подал документы на паспорт РФ

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов подал документы на получение российского паспорта.

В интервью ТАСС он отметил, что жители региона активно оформляют гражданство РФ.

"Если говорить лично обо мне, я также подал заявление и сам жду получения российского гражданства", — сказал Стремоусов.

11 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства РФ для людей, которые постоянно проживают на Украине, в Луганской или Донецкой Народных Республиках.

Ранее замглавы ВГА Херсонской области сообщил, что регион приступил к подготовке референдума, на котором будет решён вопрос о вхождении в состав РФ. По его словам, большая часть жителей области проголосует за присоединение к России. Как пояснил Стремоусов, референдум планируется организовать уже этой осенью.