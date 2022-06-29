Херсонская область начала подготовку к референдуму о вхождении в состав России

Херсонская область приступила к подготовке референдума, на котором будет решён вопрос о вхождении в состав России. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

Он убеждён в том, что большая часть жителей Херсонской области проголосует за присоединение к России. Как подчеркнул замглавы ВГА, регион станет полноценным субъектом Российской Федерации.

"Да, мы готовимся к референдуму. И мы его проведём", — отметил Стремоусов.

Ранее в военно-гражданской администрации Херсонской области сообщили, что референдум по вхождению в состав РФ планируется провести уже этой осенью. По словам Стремоусова, сейчас власти региона решают организационные вопросы.

Представитель ВГА также пояснил, что дети, рождённые в Херсонской области после 24 февраля 2022 года, будут автоматически получать российское гражданство.