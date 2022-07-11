Российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства РФ для людей, которые постоянно проживают на Украине, в Луганской или Донецкой Народных Республиках.
Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
"Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, или ЛНР, или Украины, имеют право обратиться с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке", — говорится в указе.
В материалах также сообщается, что мера будет реализовываться в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона РФ от 31 мая 2002 года №62-ФЗ.
В предыдущей версии президентского указа упрощённый порядок получения гражданства РФ действовал только для жителей ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.
Теперь упрощённый порядок распространён на всех украинцев.
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