Путин ввёл упрощённое российское гражданство для жителей Украины, ДНР и ЛНР

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства РФ для людей, которые постоянно проживают на Украине, в Луганской или Донецкой Народных Республиках.

Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

"Установить, что граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, или ЛНР, или Украины, имеют право обратиться с заявлением о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом порядке", — говорится в указе.

В материалах также сообщается, что мера будет реализовываться в соответствии с частью 8 статьи 14 Федерального закона РФ от 31 мая 2002 года №62-ФЗ.

В предыдущей версии президентского указа упрощённый порядок получения гражданства РФ действовал только для жителей ЛДНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.

Теперь упрощённый порядок распространён на всех украинцев.