Кулеба собирается требовать специального международного трибунала для России

Согласно заявлению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, он намерен поднять вопрос созыва специального международного трибунала для России, обратившись с соответствующей просьбой в Еврокомиссию, офис прокурора Международного уголовного суда и к властям Нидерландов.

"Специальный трибунал для РФ. Завтра и послезавтра в Гааге я приму участие в онлайн-мероприятиях… Участвовать будут правительство Нидерландов, офис прокурора МУС и Еврокомиссия и много стран. Одной из центральных тем станет создание специального трибунала по преступлениям против Украины. Это будет центральная линия моего выступления", — такое сообщение прозвучало от Кулебы на брифинге.

Украинский министр добавил, что собирается требовать подписания необходимого международного договора.

Ранее по этому поводу уже высказывался пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, который выразил возмущение относительно выдвигаемых в адрес России обвинений. Также представитель Кремля напомнил, что РФ не является членом Международного уголовного суда.

При этом напоминается, что ни по одному из более трёх тысяч исков, касающихся военных преступлений Киева, направленных общественниками Донбасса в МУС, расследование так и не было начато. Также у СК РФ имеется более 7 тысяч жалоб жителей ДНР и ЛНР на произвол киевского режима.