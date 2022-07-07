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Кулеба: за украинской визой не обратился ни один гражданин России

Политика

Ни один гражданин Российской Федерации не обратился за украинской визой после введения там визового режима.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Показательным моментом является то, что за семь дней введения визового режима ни один гражданин всей многомиллионной России не обратился за украинской визой”, — заявил украинский министр в эфире "Украина-24”.

Он отметил, что граждане РФ за это время сделали свыше ста звонков в МИД, в посольства Украины в различных государствах, просили разъяснить правила въезда, правила получения визы, однако никто непосредственно за визой так никто и не обратился.

Кулеба подчеркнул, что данный факт показывает уровень отношений между народами России и Украины.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Олег Артюков
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