Клишас: каждый житель Литвы должен почувствовать ответ на блокаду Калининграда

Каждый гражданин Литвы должен почувствовать ответную реакцию РФ на запрет транзита в Калининградскую область. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По его словам, время одних дипломатических демаршей закончилось.

Кроме того, сенатор подчеркнул: антироссийские санкции, принятые западными странами, направлены непосредственно против граждан РФ. Как пояснил Клишас, именно поэтому ответ Москвы на транспортную блокаду должен коснуться всех жителей стран ЕС, в том числе Литвы.

"Каждый гражданин Литвы должен почувствовать ответные меры России за нарушение обязательств по транзиту", — отметил член Совфеда.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ Москвы на запрет транзита товаров в Калининградскую область через Литву должен быть практическим, а не дипломатическим. Конкретные меры прорабатываются в межведомственном формате.