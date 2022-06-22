Ответ РФ на запрет транзита товаров в Калининградскую область через Литву будет практическим. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На брифинге она отметила, что власти РФ уже сообщили руководству Литвы и Европейского союза о недопустимости транспортной блокады Калининграда. По её словам, Вильнюс должен вернуть ситуацию в законное русло.
"Что касается ответных мер, то они прорабатываются в межведомственном формате. Эти меры будут не в дипломатической, а в практической плоскости", — пояснила Захарова.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула: специалисты пока решают, каким именно будет ответ России на ограничительные меры со стороны Литвы.
Ранее Захарова заявляла, что Вильнюс, вводя запрет на транзит грузов через Калининградскую область, усугубляет ситуацию в области продовольственной безопасности.
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