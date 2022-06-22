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Хакер из RaHDIt: к январским протестам в Казахстане причастны "тролли" ВСУ

Мир

Украинский военный 83-й центр информационно-психологических операций причастен к организации массовых протестов и волнений в Казахстане, заявил хакер из группы RaHDIt. "Фабрика троллей" ВСУ могла координировать часть беспорядков.

Как пояснил хакер на условиях анонимности, подобных центров на Украине было создано четыре, перед каждым ставили свои задачи.

"До 24 февраля все эти центры успешно работали. 83-й центр засветился и был причастен к организации протестов в Казахстане. Насколько успешно или неуспешно — это уже другой вопрос. Но то, что они приложили к этому руку, есть подтверждения", — пояснил анонимный источник РИА Новости.

Так, по словам хакера, "фабрики троллей" работали сразу из нескольких областей Незалежной:

  • Одесской,
  • Киевской,
  • Житомирской,
  • Львовской.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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