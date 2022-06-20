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Токаев: Казахстан не обязан кланяться в ноги России

Мир

Казахстан не обязан кланяться в ноги России, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. По словам политика, организация ОДКБ впервые за 30 лет "как-то" себя проявила, но в этом нет заслуги России.

Токаев: Казахстан не обязан кланяться в ноги России

По словам Токаева, в контексте помощи ОДКБ, впервые за 30 лет, в Казахстан был направлен специальный контингент. До этого, как подчеркнул глава государства, союз себя никак не проявлял.

"Впервые за 30 лет ОДКБ хоть каким-то образом проявила себя, направив ограниченный контингент в Казахстан. В России некоторые лица перевирают ситуацию, утверждая, что это Россия спасла Казахстан, и Казахстан теперь должен кланяться в ноги. Считаю, это совершенно неоправданные рассуждения", — пояснил Токаев в интервью, которое транслировала "Россия 24".

Ранее Pravda.Ru писала о том, президент Казахстана отказался признавать независимость ЛДНР. Позже многие политологи и глава Чечни Рамзан Кадыров жёстко раскритиковали заявление Токаева и напомнили, что Россия не единожды помогала Казахстану.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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