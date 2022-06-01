Политолог Лизан: Европа устала от постоянных требований Украины

По мнению политолога Ивана Лизана, у Украины слишком наглое поведение, поскольку Киев постоянно что-то требует от западных стран. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов помочь Украине с восстановлением территорий в обмен на реформы и при условии борьбы с коррупцией.

"Киеву и раньше не давали деньги просто так, причём при любых президентах", — отметил политолог.

Лизан убеждён, что руководство европейских стран уже устало от запросов Киева. Более того, Европа осознаёт, что деньги, которые требует Украина, уйдут "как вода в песок". Также Запад видит падение уровня жизни в странах и рост инфляции.

"В этой связи заявления главы ЕК сделаны для того, чтобы как раз парировать возникающие в обществе вопросы аргументом о том, что деньги даются не просто так, а в обмен на политические требования и реформы", — отметил Лизан в беседе с газетой ВЗГЛЯД.