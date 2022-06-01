Вместо поездок в Киев, канцлер Германии Олаф Шольц постоянно звонит президенту России Владимиру Путину, чем лишь предаёт ему авторитет, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский.
По мнению замглавы польского МИД, переговоры Берлина и Москвы абсолютно бессмысленны.
"Мы считаем, что это абсолютно бессмысленно", — цитирует замглавы МИД Польши WELT. — Вместо поездки в Киев, Шольц довольно регулярно звонит главе Кремля, но это бесполезно для Украины. Наоборот, помогает России. Переговоры не принесут ничего, кроме нового авторитета Путина".
По мнению польского политика, также поступает и президент Франции Эммануэль Макрон, что противоречит политике Европы в отношении России.
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