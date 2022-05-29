По мнению основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, человечество может столкнуться с новой пандемией в следующие двадцать лет.
Гейтс в беседе с изданием Diario заявил, что существует пятидесятипроцентная вероятность того, что на Земле будет следующая пандемия в ближайшие 20 лет.
По словам миллиардера, причиной следующей пандемии может стать другая разновидность коронавируса.
"Это может быть разновидность гриппа, другой тип коронавируса. И это, по крайней мере, позволило бы нам иметь некоторые сведения о том, как очень быстро получить лечение и вакцину. Но это может быть и что-то другое. Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил", — отметил Гейтс.
Также американский миллиардер добавил, что негативное влияние украинского кризиса на мировую экономику намного более значительное, чем это было в случае с пандемией.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Один из участников антифашисткого движения на Украине "Патриоты за жизнь" буквально случайно сумел спастись от сотрудников Службы безопасности страны.