Билл Гейтс: в следующие двадцать лет человечество столкнётся с новой пандемией

По мнению основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, человечество может столкнуться с новой пандемией в следующие двадцать лет.

Гейтс в беседе с изданием Diario заявил, что существует пятидесятипроцентная вероятность того, что на Земле будет следующая пандемия в ближайшие 20 лет.

По словам миллиардера, причиной следующей пандемии может стать другая разновидность коронавируса.

"Это может быть разновидность гриппа, другой тип коронавируса. И это, по крайней мере, позволило бы нам иметь некоторые сведения о том, как очень быстро получить лечение и вакцину. Но это может быть и что-то другое. Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил", — отметил Гейтс.

Также американский миллиардер добавил, что негативное влияние украинского кризиса на мировую экономику намного более значительное, чем это было в случае с пандемией.