Неожиданно свалившийся на людей вирус оспы обезьян, который поначалу — первые сообщения о заражённых "вне Африки" появились в конце апреля — мало кто воспринял всерьёз, теперь вынуждает говорить о себе в иной тональности.
Случаи заражений им уже зафиксированы в 11 странах, а число заболевших растёт:
Для недопущения завоза оспы обезьян в Россию усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Но, несмотря на меры профилактики, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев, сам факт появления и распространения случаев оспы обезьян в Европе "вызывает серьезное беспокойство".
Выступая на заседании межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, Медведев высказал предположение, что "не обошлось без биолабораторий США, действующих в ряде стран на постсоветском пространстве". И если выяснится, что они причастны к происходящему в Европе, то не исключена "возможность занесения на территорию РФ возбудителей опасных заболеваний".
"И хотя американцы всячески отнекиваются от обвинений такого рода военно-биологической активности, к сожалению, свидетельства есть именно этому, факты доказывают обратное", — сказал Медведев.
ВОЗ всерьёз обеспокоена распространением случаев заражения оспой обезьян. И даже собирает экспертов-эпидемиологов на чрезвычайную встречу.
И в связи с этим вспомнились интересные факты из недавнего прошлого, на которые "в моменте" никто внимания не обратил:
Среди участников "круглого стола" были представители ВОЗ, фонда Гейтсов, корпораций Wellcome Trust, Johnson & Johnson, Merck.
Возможно, это всё просто совпадение и "притягивание за уши" несвязанных между собой фактов, вызванных тем, что "у страха глаза велики". Но как бы там ни было, мы все скоро это узнаем. А США пока "на всякий случай" заключают контракты на сотни миллионов долларов на закупку вакцин от оспы.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
"Родиной" оспы обезьян — редкого вирусного заболевания, передающегося от животных человеку — считается Конго. Именно там вирус, её вызывающий, впервые был выявлен в 1970 году.
После ликвидации натуральной оспы в 1980 году и последующего прекращения использования вакцин против натуральной оспы оспа обезьян вышла на первое место по патогенности для человека среди остальных ортопоксвирусов.
Передаётся вирус двумя способами:
"Более 1,2 тысячи случаев подозрения на оспу обезьян, из которых почти 60 летальные, зафиксированы в Республике Конго с начала года", — сообщает представительство Всемирной организации здравоохранения в стране.
Отдельной вакцины против обезьяньей оспы нет, но, как пишут эксперты, вакцина против натуральной оспы эффективна и против обезьяньей.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
|
|
Чудо Доктор на Школьной 46
Школьная, д. 46
|
|
Клинико-диагностический центр МЕДСИ на Белорусской
Грузинский пер., д. 3А
|
|
Клинико-диагностический центр МЕДСИ на Красной Пресне
Красная Пресня, д. 16
|
3 отзыва
|
Медицинский центр КОРСАКОВ
медицинская клиника
ул. Рабочая, д. 6
Медведково
Медцентр Корсаков — это клиника и стационар, объединенные под одной крышей, главная задача которых – помогать людям, страдающим от различных зависимос... читать далее »
Первичный приём от 3000 руб.
|
7 отзывов
|
Все свои! на Алексеевской
многопрофильная клиника
ул. Большая Марьинская, д.11
Алексеевская
Стоматология Все свои! на проспекте Мира – это новая современная клиника лечения зубов для всей семьи в Алексеевском районе. В клинике практикуют все ... читать далее »
|
0 отзывов
|
Арт-Дентале
многопрофильная клиника
Обручева, д. 8
Калужская
Стоматологическая клиника Арт-Дентале предоставляет все виды стоматологических услуг: Косметическая стоматология, Терапевтическая стоматология, Ортопе... читать далее »
Американский военный аналитик Скотт Риттер заявил, что Киев терпит "ужасное поражение" в восточной части Украины.