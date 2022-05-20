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Автор Ольга Лебедева

Билл Гейтс знал или так совпало: загадки вокруг оспы обезьян множатся

Здоровье

Неожиданно свалившийся на людей вирус оспы обезьян, который поначалу — первые сообщения о заражённых "вне Африки" появились в конце апреля — мало кто воспринял всерьёз, теперь вынуждает говорить о себе в иной тональности.

Билл Гейтс знал или так совпало: загадки вокруг оспы обезьян множатся

Случаи заражений им уже зафиксированы в 11 странах, а число заболевших растёт:

  • "Лидером" на сегодня стала Испания. Там вирус подтверждён у 30 человек, власти говорят, что "изучают еще 29 возможных случаев".
  • Португалия сегодня сообщает о 9 новых подтвержденных случаях заражения. Теперь там 23 пациента с оспой обезьян.
  • "Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) выявило 11 новых случаев заражения человека оспой обезьян, теперь мы имеем 20 больных", — сообщил министр здравоохранения страны Саджид Джавид.
  • В Канаде из 133 предполагаемых случаев два первых подтверждены.
  • Первый случаи заражения человека зафиксированы в Италии (пациент недавно вернулся с Канарских островов) и в Австралии у туриста, вернувшегося из Европы.
  • Первый случай заражения оспой обезьян сегодня выявили в Германии.
  • В Бельгии зафиксировано два подтвержденных случая заражения.

В России пока оспы обезьян нет

Для недопущения завоза оспы обезьян в Россию усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Но, несмотря на меры профилактики, считает зампред Совбеза Дмитрий Медведев, сам факт появления и распространения случаев оспы обезьян в Европе "вызывает серьезное беспокойство".

Выступая на заседании межведомственной комиссии по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций, Медведев высказал предположение, что "не обошлось без биолабораторий США, действующих в ряде стран на постсоветском пространстве". И если выяснится, что они причастны к происходящему в Европе, то не исключена "возможность занесения на территорию РФ возбудителей опасных заболеваний".

"И хотя американцы всячески отнекиваются от обвинений такого рода военно-биологической активности, к сожалению, свидетельства есть именно этому, факты доказывают обратное", — сказал Медведев.

Интересные факты, заставляющие задуматься

ВОЗ всерьёз обеспокоена распространением случаев заражения оспой обезьян. И даже собирает экспертов-эпидемиологов на чрезвычайную встречу.

И в связи с этим вспомнились интересные факты из недавнего прошлого, на которые "в моменте" никто внимания не обратил:

  • В марте 2021 года NTI американская некоммерческая организация NTI в партнерстве с Мюнхенской конференцией по безопасности провела настольное упражнение по моделированию глобальной пандемии, связанной с необычным штаммом обезьяньей оспы, вызванным террористической атакой с использованием патогена, разработанного в лаборатории.

Среди участников "круглого стола" были представители ВОЗ, фонда Гейтсов, корпораций Wellcome Trust, Johnson & Johnson, Merck.

  • Билл Гейтс говорил о вероятной пандемии оспы ещё полгода назад, предупреждая, что "вероятно, потребуется около миллиарда долларов в год для целевой группы по борьбе с пандемией на уровне ВОЗ, которая занимается эпиднадзором", предлагая "пофантазировать" на тему "а что, если биотеррорист принесёт оспу в 10 аэропортов?"

Возможно, это всё просто совпадение и "притягивание за уши" несвязанных между собой фактов, вызванных тем, что "у страха глаза велики". Но как бы там ни было, мы все скоро это узнаем. А США пока "на всякий случай" заключают контракты на сотни миллионов долларов на закупку вакцин от оспы.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

"Родиной" оспы обезьян — редкого вирусного заболевания, передающегося от животных человеку — считается Конго. Именно там вирус, её вызывающий, впервые был выявлен в 1970 году.

После ликвидации натуральной оспы в 1980 году и последующего прекращения использования вакцин против натуральной оспы оспа обезьян вышла на первое место по патогенности для человека среди остальных ортопоксвирусов.

Передаётся вирус двумя способами:

  1. через неправильно приготовленное мясо больных животных и другие продукты животного происхождения;
  2. в результате тесного контакта воздушно-капельным путём, через повреждённую кожу посредством попадания на неё биологических жидкостей инфицированного человека.

"Более 1,2 тысячи случаев подозрения на оспу обезьян, из которых почти 60 летальные, зафиксированы в Республике Конго с начала года", — сообщает представительство Всемирной организации здравоохранения в стране.

Отдельной вакцины против обезьяньей оспы нет, но, как пишут эксперты, вакцина против натуральной оспы эффективна и против обезьяньей.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Врач-инфекционист Рассказала об Оспе Обезьян | Baku TV | RU
Куратор: Наталья Чекулаева, Елена Мазур, Татьяна Минаева
Темы воз билл гейтс оспа обезьян дмитрий медведев

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