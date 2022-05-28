Министр Роберт Хабек: "Германия не может выполнить все пожелания Украины"

Германия оказывает достаточную помощь Украине с вооружением, но не может исполнять абсолютно все требования Киева. Об этом в интервью Welt am Sonntag заявил вице-канцлер и министр по делам экономики ФРГ Роберт Хабек.

"Берлин не может выполнить все пожелания Украины. Это создаёт определённое напряжение", — сказал он.

Немецкий министр подчеркнул, что Германия выполнит взятые на себя обязательства и поставит Украине оружие.

Ранее посол Киева в Берлине Андрей Мельник неоднократно критиковал власти ФРГ за нерешительность в вопросе поставок вооружения.