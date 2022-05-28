Мёллер выдала секретное решение НАТО по Украине. Политический скандал в Германии

Статс-секретарь Министерства обороны Германии Зимтье Мёллер сообщила информацию по поставкам вооружения Украине, которая вызвала резонанс в Сети.

"Это единая позиция — не только федерального правительства, но и всех западных стран — не поставлять на Украину БМП и танки западных моделей", — заявила чиновница несколько дней назад в телеинтервью.

Изначально её слова приняли за пустую болтовню, однако позже выяснилось, что Мёллер, похоже, и впрямь раскрыла военную тайну. Сделала она это не по глупости, а из лучших намерений, ведь ей пришлось защищаться от нападок критиков, которое обвиняли правительство и Минобороны в волоките в вопросе поставок вооружения для ВСУ. Конкретно имелись ввиду боевые машины пехоты Marder, которые Украина поставила первыми в список техники, которую бы хотела получить, а Берлин сказал, что "свободных" машин у них нет.

Но германские СМИ выяснили, что Бундесвер располает по меньшей мере 32 БМП, которые в настоящее время не используются, а порядка 100 единиц техники стоят в ангарах их производителя Rheinmetall. Украина желает их купить, концерн желает их продать, но правительство Германии не даёт разрешение на экспорт.

Всё из-за негласной договорённости в рамках НАТО, из-за которых Германия не может подставить своих партнёров по альянсу. Однако СМИ разносят в пух и прах данное заявление, так как официальных ограничений, зафиксированных письменно, нет. Таким образом, в Германии начался политический скандал.

Источники dpa в штаб-квартире НАТО подтвердили неформальную договорённость о запрете поставок Украине вооружения. В номенклатуре есть не только БМП, но и боевые самолёты, и другое наступательное вооружение, пишет "МК". Объясняется данное решение опасениями альянса о прямой конфронтации между странами НАТО и РФ, так как последняя может расценить такую помощь Запада как вступление в войну и начнёт принимать ответные меры.