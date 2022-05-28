Французы возмутились поведением украинского президента Владимира Зеленского, который постоянно критикует Запад за задержки с поставками оружия для ВСУ.
Поводом для обсуждения послужила статья, опубликованная в газете Le Figaro. В материале сообщается о том, что Украина обвинила Германию в невыполнении обещаний, связанных с передачей военной техники. Многие пользователи в комментариях призвали прекратить поставки оборудования Киеву.
"Всем западным странам нужно немедленно прекратить поставки оружия Украине", — написал один из читателей.
Он добавил, что власти Украины будут вынуждены капитулировать и вести переговоры с РФ. По его словам, такой сценарий является лучшим решением конфликта для всех государств мира.
"Зеленский позволяет себе ругать Запад, кусая руку, которая его кормит", — отметил житель Франции.
Ещё один пользователь поблагодарил Германию за то, что власти этой страны "не усугубили конфликт". Он подчеркнул: если Запад продолжит оказывать военную помощь Киеву, то это подорвёт мировую экономику.
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