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Автор Максим Александров

Кедми: помощь Украине показала неспособность НАТО противостоять России

Мир

Оказалось, что у стран НАТО нет оружия и боеприпасов на случай, если придётся вступить в противостояние с Россией. И признак этого — провальная помощь Запада Украине. Такое мнение выразил израильский военный эксперт Яков Кедми.

Кедми: помощь Украине показала неспособность НАТО противостоять России

Аналитик отметил, что Альянс сталкивается с пропастью между собственным самомнением и реальными возможностями регулярно. Так, организация, которая считает себя сильнейшей военной силой в мире, истратила боеприпасы за неделю в ходе бомбардировок Ливии и была вынуждена просить бомбы у США, напомнил Кедми.

Та же ситуация повторилась, когда европейские члены НАТО захотели предоставить Украине противовоздушную артиллерию для защиты от российской авиации. Причём они уже готовы были её дать, но оказалось, что нет снарядов. То есть им нечем воевать, добавил эксперт.

По его мнению, реальную силу в НАТО представляют только США. И то за счёт ядерного оружия. А остальные члены блока смогут с трудом набрать несколько сотен исправных танков. Если оценивать количество современных боевых машин, то картина для Запада складывается совсем удручающая, заключил Кедми.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато россия украина яков кедми
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