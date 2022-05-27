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Автор Максим Александров

Подоляк: если Россия не проиграет Украине, начнётся Третья мировая война

Мир

Если Россия победит на Украине, начнётся Третья мировая война. Такое заявление сделал советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Подоляк: если Россия не проиграет Украине, начнётся Третья мировая война

По его мнению, "реваншизм и шовинизм" только усилятся, станут больше и масштабнее, если Россия не проиграет. И тогда точно начнётся Третья мировая война, которой все так боятся, считает советник. А причиной её станет желание России отомстить Украине.

"Потому что Россия будет нас ненавидеть гораздо больше. Потому что мы унизили их. Мы доказали, что это не вторая армия в мире. И они захотят отомстить нам", — заявил Подоляк.

По словам украинского политика, интенсивные боевые действия связаны с тем, что РФ хочет забрать часть территорий. Сейчас Россия собрала достаточно ресурсов на востоке Украины и поставила на кон всё, что было, полагает советник.

Он также добавил, что считает невозможным сегодня вести речь о каких-то договорённостях, которые бы зафиксировали итоги вооружённого противостояния, так как нет гарантий, что будет после окончания военных действий.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина михаил подоляк
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