Турция наложила блокировку на заявку Финляндии и Швеции о членстве в НАТО

Турция выступила против вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс - Анкара заблокировала заявки этих стран, сообщает Financial Times.

По данным издания, в среду послы стран НАТО встретились, чтобы оперативно договориться о приёме в альянс Финляндия и Швеция, однако "воспрепятствование Анкары остановило голосование".

В среду, 18 мая турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что НАТО в условиях украинского конфликта ведёт политику двойных стандартов, расширяя восточные границы. Эксперты считают, что соответствующая позиция Анкары может обернуться для Турции исключением из НАТО.

Финляндия и Швеция осудили российскую спецоперацию на Украине, допустили отказ от нейтрального статуса и объявили курс на вступление в Североатлантический альянс. МИД РФ пообещало дать "военно-технический ответ", а первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что при таком сценарии эти скандинавские страны могут стать возможными целями для российской армии.