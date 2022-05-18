Эрдоган: "НАТО ведёт политику двойных стандартов"

Турецкий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган считает, что НАТО в условиях украинского конфликта ведёт политику двойных стандартов.

"НАТО принимает шаги по расширению восточных границ. Мы видим, как в условиях украинского кризиса кому-то открывают объятия, проявляют добрую волю. Мы как союзник НАТО годами сражались с терроризмом и не видели к себе такого отношения. Мы ждем от союзников понимания нашей чувствительности, уважения и, возможно, поддержки", — заключил он.

Ранее обозреватель CNN Дэвид Андельман заявил, что Турция продолжает препятствовать вступлению в НАТО Швеции и Финляндии, такая политика может обернуться для самой республики исключением из военного блока.