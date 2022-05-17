Asia Times: китайцы считают Россию братской страной

Большинство китайцев уважают Россию, однако не одобряют действия США на международной арене, сообщает интернет-издание Asia Times, ссылаясь на данные соцопроса, который провёл Центральноевропейский институт азиатских исследований.

Опрос показал, что за последние три года отношение граждан Китая к России улучшилось. Китайцы уважают РФ больше, чем другие страны.

Респонденты выражали доверие российскому лидеру Владимиру Путину, отмечая такие его качества, как воля и мужество. Участники соцопроса отмечали, что русские и китайцы — братские народы, а Россия является другом КНР.

Около 80% опрошенных сообщили, что положительно относятся к РФ. При этом лишь менее 33% выразили доверие США. Большинство респондентов призвали Пекин ужесточить политику в отношении Вашингтона.

По данным немецкого телеканала ZDF, Куба, Венесуэла и Никарагуа полностью поддерживают российскую спецоперацию на Украине. Аргентина обвинила Запад в двойных стандартах. Кандидат в президенты Бразилии Лула да Силва, убеждён, что украинский лидер Владимир Зеленский ответственен за то, что происходит сейчас в его стране.