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Автор Антон Куликов

ZDF: Запад "проморгал" блок России и Китая, который изменит мир

Мир

Россия и Китай формируют блок, что свидетельствует о сдвиге в мировом порядке, эпохально поворотном моменте. Об этом говорится в репортаже, который был опубликован немецким телеканалом ZDF.

ZDF: Запад "проморгал" блок России и Китая, который изменит мир

На прошлой неделе бундестаг одобрил поставку тяжёлых вооружений на Украину. При этом в Берлине пригрозили Китаю: если Пекин будет подрывать западные санкции или даже поставлять оружие России, это приведёт к санкциям против Китая.

Такие предупреждения Пекину из Берлина были бы так же немыслимы несколько недель назад, как и поставка гаубиц на Украину, говорится в репортаже немецкого телеканала. 

И этот "перелом" трудно переоценить. Он знаменует окончательное прощание с китайской политикой предыдущего канцлера Германии Ангелы Меркель, или, скорее, с "наивностью“ в отношениях с Китаем, которые полностью сосредоточились на выгодных экономических связях, но не желали признавать агрессивные амбиции Пекина стать великой державой, говорится в репортаже ZDF.

Здесь, впрочем, возникает вопрос - почему желание Китая стать великой державой это "агрессивные амбиции". Да и, собственно, Китай давно уже великая держава. Что бы по этому поводу не думали в Берлине.

В репортаже ZDF также отмечается формирование блока Россия - Китай. Правда, опять же не совсем понятно, что именно вкладывается в это понятие.

Зато отмечается, что санкционное давление Запада на Россию оставило Пекин в выигрыше — он может покупать российские нефть и газ по выгодным ценам. Если проблему зависимости Германии от российского топлива еще можно как-то решить, зависимость немецких компаний от китайского рынка, цепочек поставок и высоких технологий сократить сложнее, подчёркивается в репортаже немецкого телеканала.

Следует отметить, что Пекин как раз старается проводить осторожную политику и явно не горит желанием быть инициатором ухудшения отношений с Евросоюзом, который является крупнейшим торговым партнёром Китая.

При этом китайские власти неоднократно совершенно ясно давали понять, что не потерпят какого-либо давления. 

А вот в Европе всё чаще звучат голоса о зависимости от Китая. В частности, в том, что касается энергоперехода - ведь большая часть оборудования для ветряных и солнечных станций производятся китайскими компаниями.

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Автор: Антон Куликов, Куратор: Любовь Степушова
Темы китай германия ангела меркель
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