Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали в Сети тизер своего разговора с 43-м президентом США Джорджем Бушем-младшим. Полная версия беседы будет обнародована во время марафона "Новые горизонты".
В тизере представлены несколько цитат Буша:
"Я хочу Украину в НАТО".
"Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился".
"Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск".
В конце разговора Буш отдал честь пранкерам и заявил, что очень гордится ими.
В четверг, 19 мая Вован и Лексус выступят на просветительском марафоне общества "Знание" под названием "Новые горизонты". Там они представят полную запись беседы с Бушем.
Ранее Google удалил YouTube-канал пранкеров за политическую цензуру. По словам Кузнецова, канал был удалён по требованию Минобороны Великобритании, главу которого пранкеры разыграли в марте текущего года.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".