Джордж Буш призвал Вована и Лексуса уничтожить как можно больше русских

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали в Сети тизер своего разговора с 43-м президентом США Джорджем Бушем-младшим. Полная версия беседы будет обнародована во время марафона "Новые горизонты".

В тизере представлены несколько цитат Буша:

"Я хочу Украину в НАТО". "Я думал, что Россия будет более сговорчивой, но затем Путин резко изменился". "Ваша миссия состоит в том, чтобы уничтожить как можно больше российских войск".

В конце разговора Буш отдал честь пранкерам и заявил, что очень гордится ими.

В четверг, 19 мая Вован и Лексус выступят на просветительском марафоне общества "Знание" под названием "Новые горизонты". Там они представят полную запись беседы с Бушем.

Ранее Google удалил YouTube-канал пранкеров за политическую цензуру. По словам Кузнецова, канал был удалён по требованию Минобороны Великобритании, главу которого пранкеры разыграли в марте текущего года.