Вован и Лексус возмутились блокировкой YouTube-канала и объяснили её цензурой

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, прокомментировали удаление своего YouTube-канала. По мнению блогеров, данное решение корпорации Google является политической цензурой.

Канал Вована и Лексуса удалили после требования Минобороны Британии, подчеркнул Кузнецов. В Лондоне решили, что ролики угрожают национальной безопасности королевства. После блокировки блогеры решили выкладывать свой контент в других соцсетях.

"Это несоответствие нормам свободного демократического общества, поскольку мы не давали никакой оценки в нашей деятельности, не оценивали наших собеседников. Мы выкладывали то, что они сами говорили", — заявил Столяров в интервью "Известиям".

Также он добавил, что пранкеров нельзя назвать инструментом пропаганды Москвы. Вован и Лексус лишь обнародовали речь главы Минобороны Великобритании, отметил Столяров.

Ранее блогеры, которые выдали себя за премьера Украины Дениса Шмыгаля, спросили у британского министра Прити Пател, не испугаются ли англичане бандеровцев и неонацистов, о которых сообщал президент РФ Владимир Путин. Руководитель Минобороны в ответ сказала, что граждане не боятся таких беженцев и готовы им помогать.