Кулеба о сохранении "лица" Путина: "Пусть сам найдет способ"

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба отверг любые попытки сделать предложение российскому президенту Владимиру Путину в обмен на прекращение военного конфликта в украинском государстве.

"Искать способы сохранить лицо Путина — просто ложный подход. Пусть Путин сам найдет способ сохранить лицо", — сказал он в интервью Bloomberg.

Кулеба не стал комментировать, призывал ли глава Франции Эммануэль Макрон украинского лидера Владимира Зеленского принять требования Кремля, если это будет означать достижение мира.

Также он заявил, что Киев не будет идти на уступки России по Донбассу и Крыму для прекращения огня, добавив, что Европейский союз столкнется с "моральным крахом", если не одобрит кандидатуру Украины на членство к июню.

"Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, было нашим", — заключил глава МИД Украины.

Ранее Зеленский заявил, что Макрон убеждал его пойти на уступки, которые касались суверенитета Украины с целью сохранить "лицо" Путину.