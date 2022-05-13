Зеленский: "Макрон призывал меня пойти на уступки, чтобы сохранить лицо Путина"

Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон убеждал его пойти на уступки, которые касались суверенитета Украины с целью сохранить "лицо" лидеру РФ Владимиру Путину.

"Макрон хотел найти результаты в посредничестве между нами. Он не нашел. И не с нашей стороны. Он не нашел со стороны РФ. А мне предлагал некоторые вещи, связанные с уступками по поводу нашего суверенитета для того, чтобы сохранить лицо Путина", — цитирует его слова итальянский телеканал Rai 1.

Украинский лидер добавил, что считает такой подход со стороны французского президента неприемлемым, отметив, что Украина не намерена отказываться от своих территорий.

"Мне кажется, это не очень корректно. Мы не готовы сохранять что-то кому-то и терять за это свои территории. Это не очень справедливо. Это потерянное время", — заключил он.

Ранее Зеленский призвал Италию объявить бойкот российским туристам.