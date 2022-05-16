Стремоусов: Киев возбуждает уголовные дела против врачей и учителей Херсона

В Херсонской области в отношении специалистов, которые продолжили здесь работать после установления контроля РФ над регионом, начали открывать уголовные дела. Речь идёт, в частности, о продолжающих делать свою работу учителях и врачах, пишет ТАСС, цитируя замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилла Стремоусова.

Помимо этого, замглавы администрации поблагодарил главу Крыма Сергея Аксёнова за то, что полуостров не оставляет Херсонскую область в сложной ситуации, оказывая помощь, в числе прочего, в кадровом вопросе.

"Например, ждем учителей из Крыма, чтобы они помогли нашим школам адаптироваться к российским стандартам образования. Потому что пока наши учителя и доктора продолжают жить в страхе, думают, что выход на работу может закончиться уголовными делами, которые сегодня возбуждает украинская сторона из-за проявления любого вида помощи", — сказал Стремоусов.

Замглавы администрации Херсонской области отметил, что знает о случаях возбуждения уголовных дел, касающихся "любых фактов сотрудничества" местных жителей с российской стороной, включая даже содействие в раздаче гуманитарной помощи. Стремоусов подчеркнул, что даже за такие действия киевские власти могут обвинить жителей области в госизмене, присудив им срок от 15 лет до пожизненного заключения.

Тем не менее, по словам Стремоусова, врачи и учителя Херсонщины продолжают работать, и местные школы планируют начать следующий учебный год по расписанию, с 1 сентября.