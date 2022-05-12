Стремоусов: жители Херсона хотят социальной справедливости, как в РФ

По словам заместителя главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, жители Херсона мечтают войти в состав России, потому что хотят, чтобы для них так же справедливо решались экономические и социальные вопросов, как в этой стране.

Стремоусов объяснил, что подавляющее большинство жителей Херсонщины — русские, и они живут в постоянном страхе.

"Большинство людей хотят экономической справедливости и социальных справедливых вопросов, которые в России существуют", — отметил замглавы администрации области.

Он рассказал, что социальная помощь жителям этого региона в последние месяцы организовывалась "по европейским стандартам", что вызывало огромные экономические перекосы.

"Мы жили как в Европе с ценовой политикой, а пенсии и зарплаты получали меньше, чем где-то в Африке", — пояснил Стремоусов в разговоре с RT.

До этого стало известно, что руководство Херсонской области намеревается просить российского президента Владимира Путина присоединить этот регион к РФ.