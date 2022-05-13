Маск раскритиковал американцев за лень и призвал брать пример с китайцев

Руководитель американской корпорации Tesla Илон Маск осудил трудовую этику граждан США. По мнению предпринимателя, местных жителей можно назвать ленивыми, в то время как в Китае люди трудолюбивые.

"Если нужно, они (граждане КНР. — Прим. ред.) способны работать хоть до ночи, хоть до утра, тогда как в Америке люди стараются появляться на работе как можно реже", — подчеркнул бизнесмен в беседе с Financial Times.

По мнению изобретателя, в Китае скоро закончится карантин из-за COVID-19. Эпидемиологическая обстановка в стране не повлияет на деятельность предприятий Tesla, отметил Маск. По его словам, для компании КНР является крайне важным рынком.

Ранее глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил, что Маску нужна только власть. Для этого он создал компанию SpaceX, сказал российский политик.