Маск заявил, что намерен вернуть Трампу аккаунт в Twitter

Если сделка по приобретению Twitter всё же состоится, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск вернёт экс-президенту США Дональду Трампу его аккаунт. Об этом сказал сам Маск во время конференции FT Live "Будущее автомобиля".

Он признался, что неправильно банить Трампа. Кроме того, Маск уточнил, что отменил бы для бывшего американского лидера постоянный запрет.

Ранее стало известно, что Илон Маск решил не ограничиваться 9% акций Twitter, а выкупить всю кампанию. Бизнесмен заверил, что будет чётко следовать принципу "свободы слова".

При этом эту новость неоднозначно встретил Белый дом. Окружение президента США Джозефа Байдена полагает, что после возвращения Трампа в Twitter демократы могут решиться большинства в Конгрессе.