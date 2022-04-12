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Автор Полина Кузнецова

"Роскосмос" назвал настоящие цели Илона Маска

Политика

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что миллиардеру и ученому Илону Маску важен не Марс, а только власть.

"Роскосмос" назвал настоящие цели Илона Маска

"Эти средства массовой информации будут пользоваться интернетом, который будет раздаваться его орбитальной группировкой, выводимой его же ракетами. Вот она — вся логика построения "пищевой цепочки". Я отдаю должное его бизнес-таланту, который управляется мечтой стать владельцем "дум", по крайней мере, западного мира. Даже не будучи президентом США, он станет им по факту, а может, и не только США", — приводит слова Рогозина "РИА Новости".

Рогозин отметил, что вся работа Маска нацелена именно на контроль людей, для этого он создал и Space X, и ракеты Falcon 9, и спутники Starlink. Он также добавил, что если бы Маск родился в США, а не в Южной Африке, то он бы уже давно попытался бы стать президентом, однако сейчас у него другие планы.

Ранее Маск начал поставлять Украине технику для обеспечения доступа к широкополосному интернету, что Рогозин посчитал предательством со стороны ученого.

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Автор: Полина Кузнецова, Куратор: Олег Артюков
Темы илон маск дмитрий рогозин
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