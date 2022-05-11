Global Times: США загоняют Украину в долговую ловушку из-за ленд-лиза

Власти Украины могут попасть в долговую ловушку из-за принятого закона США о ленд-лизе. Об этом сообщает китайский портал Global Times.

По информации издания, Киеву придётся выплачивать основную сумму и проценты за поставленную на Украину военную технику. В материале сказано, что Штаты обязательно попросят у будущего поколения украинцев оплатить всё оборудование, боеприпасы и продукты питания, которые вскоре предоставят для ВСУ.

"Военно-промышленный комплекс США заработал на конфликтах немалую сумму. Но больше всего проигрывает Украина и её народ", — считает автор статьи.

Global Times подчёркивает, что после конфликта Украина окажется в состоянии нищеты и отсталости. Кроме того, пояснил журналист, ей придётся отдавать долги. Он убеждён: США привыкли зарабатывать деньги на хаосе, поэтому даже не стремятся к мирному урегулированию конфликтной ситуации на Украине.