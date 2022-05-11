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Автор Ольга Лебедева

Украина решила помочь "нерешительной Европе" и останавливает транзит газа

Экономика

Российский газовый конгломерат "Газпром” не получил подтверждения форс-мажорных обстоятельств или каких-либо препятствий для продолжения транзита газа через узел в Луганской области, говорится в ответе компании на предупреждение украинского оператора OGTSU об остановке транзита голубого топлива в Европу.

Украина решила помочь "нерешительной Европе" и останавливает транзит газа

Напомним, Оператор ГТС Украины во вторник объявил, что прекратит транзит газа, начиная с 11 мая, из-за присутствия "российских оккупантов", делающего невозможным продолжение транзита через точку подключения и компрессорную станцию, расположенную в Луганской области:

"Поскольку сотрудники ОГТСУ не могут осуществлять оперативный и технологический контроль над соединительным пунктом Сохрановка и компрессорной станцией "Новопсков", компания не может продолжать выполнять свои контрактные обязательства", — говорится в сообщении ОГТСУ.

По данным операторов, на долю Сохрановки приходится почти треть российского газа, который транзитируется через Украину в Европу — до 32,6 млн кубометров в сутки.

Комментарий Газпрома

"Газпром" не получал подтверждения о форс-мажорных обстоятельствах или нарушении работы в Сохрановке или Новопскове", - заявил пресс-секретарь компании Сергей Куприянов, добавив, что украинские специалисты все время имели полный доступ к обоим объектам, и ранее никаких жалоб по этому поводу не было.

Куприянов также сообщил, что "Газпром" был уведомлен украинской газовой компанией "Нафтогаз", что, если Россия продолжит поставлять газ через Сохрановку, Киев уменьшит объем в точке выхода, фактически конфисковав газ.

Что же касается предложения украинской стороны перенаправить газ в Суджу — соединитель, расположенный в Сумской области и контролируемый украинским правительством, это, по словам Куприянова, "технологически невозможно”:

"Распределение объемов четко прописано в соглашении о сотрудничестве от 30 декабря 2019 года, и украинская сторона это хорошо понимает”, — сказал он.

Цена на газ в Европе взлетела

"Газпром" выполняет все свои обязательства перед европейскими потребителями, все транзитные услуги предоставляются в соответствии с условиями контракта и оплачены в полном объеме, отметил Куприянов. Москва продолжает поставки газа в Европу, включая транзит через Украину, несмотря на продолжающуюся военную операцию и эмбарго против России, введенные США и их союзниками в ЕС.

Однако цены на голубое топливо там продолжают расти.

Очередной резкий скачок зарегистрирован на Лондонской бирже ICE утром 11 мая. Стоимость газа преодолела отметку в $1 100 за 1 тыс. куб. м в связи с остановкой части российского транзита через Украину на станции "Сохрановка".

  • На момент публикации материала цена "подросла" ещё на 4%.

Эксперты считают, что рост цен вызван отчасти заявлениями Нафтогаза о прекращении транзита и вызванным им риском "физического дефицита предложения".

Как заявил РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, уже сегодня (11 мая) Европа "может недосчитаться трети газа, идущего через Украину, если "Нафтогаз" не выполнит свои обязательства по транзиту и не выдаст предусмотренный заявками на транзит объем в точках выхода в Европе и Молдове".

Вашингтон доволен

Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что намерение украинского газового оператора прекратить транзит газа из России в Европу соответствует принятому в апреле Вашингтоном решению наложить запрет на энергетические поставки из РФ.

Вероятно, сам того не желая, Прайс поведал союзникам в Европе откуда "растут уши" неожиданного для них решения Киева, фактически ставящего (в случае его реализации) точку в планах целого ряда стран по-максимуму заполнить свои ГТХ.

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Темы европа украина газпром нафтогаз
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