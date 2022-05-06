В Еврокомиссии не могут договориться по поводу шестого пакета санкций против РФ

Члены Еврокомиссии до сих пор не могут прийти к согласию насчёт шестого пакета санкций против РФ. Новые антироссийские рестрикции продолжают обсуждать, и в ЕК надеются, что смогут прийти к консенсусу по этому вопросу. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер, выступая на брифинге в Брюсселе.

Мамер отметил, что самым сложным для членов Еврокомиссии утвердить такие санкции, которые как можно сильнее навредят России, и при этом как можно меньше затронут остальные страны мира.

"Как мы неоднократно говорили, цель санкций — нанести максимальный урон Кремлю… при этом минимизировать последствия для ЕС и остального мира… Для этого необходимы дискуссии, которые проходят в настоящий момент, но мы уверены, что найдем решение",- сказал Мамер.

Это высказывание было сделано представителем Брюсселя в качестве ответа на вопрос, как быть с нежеланием Венгрии поддержать новый пакет санкций, предполагающий отказ от закупок российской нефти.