В Чехии назвали отказ от российских энергоресурсов "возвратом в Средневековье"

Отказ Евросоюза от поставок российских нефти и газа может вернуть Старый свет в эпоху Средневековья. Такой позиции придерживаются в Чехии и ряде других европейских стран, сообщает британский журнал The Spectator

"Чехия получает около 86% своего газа из России. Это побудило главу национальной ассоциации теплоснабжения страны предположить, что перекрытие кранов будет означать возвращение в Средние века", — отмечает издание.

В материале говорится, что в Брюсселе "поднялась паника" после заявлений Еврокомиссии об эмбарго на импорт российской нефти. В частности против прекращения поставок выступает Венгрия, отмечает журнал.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС в рамках шестого пакета санкций против РФ намерена поэтапно отказаться от российской нефти.