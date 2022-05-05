Spiegel: Европа опустилась до угроз партнёрам России по нефти

В Брюсселе понимают, что эмбарго на российскую нефть может обернуться провалом, поэтому Евросоюзу остаётся лишь угрожать санкциями тем странам и компаниям, которые сотрудничают с Россией, сообщает немецкое издание Spiegel.

Автор статьи выразил сомнения, что ЕС удастся запретить российскую нефть.

"Западу нужно убедительно пригрозить вторичными санкциями тем участникам рынка, которые дадут России возможность обойти эмбарго", — отмечается в материале.

Опрошенные изданием эксперты сходятся во мнении, что у России будет достаточное количество времени на то, чтобы перейти на новый рынок, если Брюссель постепенно начнёт отказываться от российской нефти. Поскольку Россия доставляет "чёрное золото" танкерами, то переориентация на новых клиентов не потребует много времени, считают аналитики.

Автор материала считает, что после введения эмбарго на российскую нефть стоимость сырья может вырасти из-за ощущения нехватки топлива в мире. В таком случае нефтегазовые компании из России смогут предоставить скидки новым партнёрам не в убыток себе.