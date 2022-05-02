SCMP: Тайвань не получит обещанные США гаубицы ещё несколько лет из-за Украины

Американские власти уведомили Тайвань о том, что не смогут поставить обещанные в прошлом году 40 гаубиц M-109A6 до 2026 года. В правительстве США пояснили, что срыв сроков произошёл из-за "перегрузки производственных линий".

Тайвань и США достигли договорённостей о поставке тяжёлого оружия в августе прошлого года. Сумма контракта составила 750 миллионов долларов. Согласно информации в прессе, вероятно, сбой в поставках может быть обусловлен ситуацией на Украине.

"Минобороны сообщает, что первая партия из 40 артиллерийских систем средней дальности, которая должна появиться в этом году, не прибудет на остров до 2026 года. Местные СМИ обвиняют войну на Украине в задержке доставки первого оружия, одобренного для продажи на остров администрацией Джо Байдена", — пишет South China Morning Post, проанализировав информацию.

Гаубицы M-109A6 — самоходные артиллерийские установки на гусеничном шасси. Благодаря скорострельности и вращающейся башне они способны выполнять до восьми выстрелов в минуту снарядами калибра 155 мм.