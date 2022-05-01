США и Британия обсудили план действий на случай агрессии Китая против Тайваня

Вашингтон и Берлин ведут переговоры об укреплении сотрудничества, направленного на снижение вероятности войны США с Китаем из-за "угрозы Тайваню", сообщает газета Financial Times.

По данным источников издания, в начале марта на Тайване этот вопрос обсуждался во время встречи координатора по делам Индо-Тихоокеанского региона в Совете национальной безопасности США Курта Кэмпбелла и высокопоставленного представителя СНБ по КНР Лауры Розенбергер с представителями Великобритании.

На встрече представители Великобритании и Тайваня договорились об укреплении дипломатических отношений. Также был поднят вопрос, что будет делать Британия, если США начнут воевать с Китаем из-за Тайваня.

По словам британского чиновника, которого цитирует газета, данные переговоры стали самым важным диалогом между Вашингтоном и Лондоном по Тайваню.