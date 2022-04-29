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Президент Индонезии пригласил на саммит "Большой двадцатки" Путина и Зеленского
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Автор Евгения Васильева

Президент Индонезии пригласил на саммит "Большой двадцатки" Путина и Зеленского

Мир

Власти Индонезии пригласили на мероприятия "Большой двадцатки" и президента России Владимира Путина, и лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил их коллега Джоко Видодо.

По информации Bloomberg, пока президенты публично не подтвердили намерение принимать участие в саммите G20. Как отметил Видодо, он пригласил Зеленского во время телефонного разговора. Известно, что Украина не является членом объединения.

"Принимающая страна обычно приглашает лидеров из нескольких государств вне организации для участия в качестве наблюдателей", — напомнили американские журналисты.

Ранее лидер Индонезии сообщал, Путин собирается посетить мероприятия G20. Саммит пройдёт в ноябре на территории Бали.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
g20 россия украина индонезия владимир путин владимир зеленский
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