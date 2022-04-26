США хотят, чтобы Индонезия пригласила на саммит G20 Зеленского вместо Путина

По мнению США, Индонезия в качестве принимающей страны обязана включить в список приглашённых на саммит G20 в ноябре Украину, в то время как России, по их убеждению, в участии следует отказать. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

На Индонезию как на страну, принимающую в 2022 году саммит G20 и отказавшуюся наравне с Китаем и Индией вводить санкции против РФ, странами Запада оказывается дипломатическое давление.

По утверждению агентства, несмотря на то, что Джакарта объявила о своём желании оставаться "беспристрастным" председателем G20, члены "Большой семёрки" уговаривают её пригласить украинского лидера Владимира Зеленского посетить хотя бы часть саммита. Такое право у Индонезии как у председателя встречи есть — она может пригласить Украину или любую другую страну в качестве наблюдателя, а не полноценного участника, на саммит. Однако таким правом в отношении Зеленского Индонезия не торопится воспользоваться.

Авторы материала считают, что приглашение Зеленскому об участии в саммите G20 стало бы для Индонезии настоящим "логистическим и дипломатическим кошмаром", особенно в том случае, если бы Путин решил приехать на встречу лично.

Кроме того, перед Джакартой стоит сложная задача организовать дискуссии так, чтобы российский лидер Владимир Путин и президент США Джо Байден во время саммита не встречались.