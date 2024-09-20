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Чем полезен лаваш и почему его стоит предпочесть хлебу

Лаваш как идеальный выбор для правильного питания
1:18
Еда

Лаваш или хлеб? Многие задумываются о том, что традиционный хлеб, особенно из рафинированной муки, не приносит пользы, представляя собой лишь "пустые" калории. Найти полноценную цельнозерновую альтернативу привычной выпечке — задача не из лёгких. Однако есть более доступный вариант — лаваш.

Лаваш как идеальный выбор для правильного питания
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Эксперты "Общественной Службы Новостей" отмечают, что лаваш примерно на 20-30% полезнее хлеба. Хотя в нём также содержится крахмал, известный как "скрытый сахар", главное его преимущество — высокая плотность. Лаваш не так просто съесть в больших количествах за один приём, в отличие от воздушного и хрустящего хлеба, который контролировать сложнее.

Классический лаваш готовится всего из трёх ингредиентов: вода, соль и пшеничная мука. Выпекается он без использования масла в тандыре, что делает его менее калорийным. Но стоит помнить, что важно проверять состав — добавленный сахар может свести всю пользу на нет.

Кроме того, лаваш идеально подходит для наполнения: можно завернуть в него белковые продукты или свежие овощи, что снижает потребление быстрых углеводов и делает блюдо более полезным.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп. Название этого класса соединений происходит от слов «гидраты углерода», оно было предложено Карлом Шмидтом в 1844 году. Появление такого названия связано с тем, что первые из известных науке углеводов описывались брутто-формулой Cx(H2O)y, формально являясь соединениями углерода и воды.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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