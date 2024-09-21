Женщины и мужчины: почему разница в жизни растет

Минздрав объяснил, почему женщины живут дольше мужчин

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

По прогнозам, к 2030 году продолжительность жизни в России возрастёт до 78 лет, и женщины уже сейчас обгоняют мужчин по этому показателю. Заместитель министра здравоохранения Елена Котова поделилась причинами этого явления.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Согласно данным Росстата, женщины в России живут примерно на 10 лет дольше мужчин. Причины такого различия кроются в образе жизни: женщины менее склонны к злоупотреблению табаком и алкоголем, что в три раза снижает их риски. Кроме того, они чаще посещают врачей и участвуют в профилактических осмотрах.

Для изменения этой ситуации в России реализуется федеральный проект "Здоровье для каждого", входящий в национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". В рамках этого проекта планируется модернизация более 500 центров здоровья и создание 200 новых.

Эти центры будут заниматься выявлением факторов риска различных заболеваний и диспансерным наблюдением за населением. Для желающих избавиться от вредных привычек предусмотрены персонализированные программы питания и здорового образа жизни, а также возможность получения психологической поддержки.

Уточнения

Долголетие или долгожительство, — социально-биологическое явление, характеризующееся доживаемостью человека до возраста, значительно превышающего среднюю продолжительность жизни. Долгожителем считается человек старше 90 лет. Термин «долголетие» часто применяется в демографии (науке, исследующей процессы воспроизводства населения), геронтологии (науке о закономерностях процессов старения), используется при разработке и описании методов увеличения продолжительности жизни.



